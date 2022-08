Si perde in montagna, trovato nella notte con ferite lievi

ISERNIA. Nella serata di ieri, domenica 14 agosto, è giunta una richiesta di intervento da parte dei Carabinieri per ricerca persona dispersa in ambiente montano (1400 metri circa) in agro del comune di Civitanova del Sannio.

Come prassi si condividevano le informazioni tra le varie sale operative e tramite apposito applicativo di geolocalizzazione in uso alle sale operative dei Vigili del fuoco, sono state individuate le coordinate del disperso in possesso di un telefono cellulare.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno raggiunto la zona impervia e utilizzando tecniche e procedure idonee sono riuscite in breve tempo a raggiungere il disperso che riaiutava ferito in modo lieve. Stabilizzato veniva condotto tramite un mezzo fuoristrada fino alla strada dove c’era personale del 118 pronto a prenderlo in carico.

Presenti sul posto militari dell'Arma dei Carabinieri del comando stazione di Frosolone competenti per territorio.

