Sosta selvaggia nello stallo delle colonnine, turista fa intervenire i Vigili urbani

TERMOLI. Manifesta inciviltà. Quella perpetrata da un automobilista, probabilmente disperato per la carenza di un parcheggio, che ha pensato bene di occuparne uno in modo selvaggio, ma sottraendo lo spazio destinato alla ricarica di un veicolo elettrico, in piazza Sant’Antonio.

A doversi sbracciare, per così dire, un turista di Rieti, che dirigendosi con la sua macchina che necessitava di ricaricare le batterie, ha trovato lo spazio colmo, avendo urgenza, si è posizionato di lato, un po’ ingombrando la carreggiata, ma telefonando contestualmente al comando della Polizia municipale, invocando un intervento mirato a liberare lo stallo di ricarica.

E’ avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 15, successivamente lo stallo è stato liberato e la vettura ha potuto ricaricarsi non creando alcun problema alla circolazione nell’anello della piazza stessa.