Soliti parcheggi creativi e l'autobus resta "intrappolato" nel traffico

TERMOLI. Diviene difficile invocare la civiltà e il rispetto delle regole se persino dinanzi alle figuracce che vengono fatte dinanzi ai turisti c'è chi ironizza in modo discutibile sui social, ma questo è, ci tocca sopportarlo.

Per fortuna sappiamo che ci sono anche concittadini dal rigore morale e dal senso civico differente. Tanto per non farci mancare nulla, come sta avvenendo sin troppo spesso, autobus del servizio urbano Gtm bloccati a causa di altri parcheggi selvaggi, stavolta in via Duca degli Abruzzi, nel percorso che costeggia i binari. Straordinariamente, per evitare un evidente interruzione del servizio pubblico e peggio ancora creare un ingorgo in una serata come quella di Ferragosto, il conducente è stato autorizzato a invertire la marcia per togliersi d'impaccio.





