Scontro tra Jeep e scooter, il centauro finisce al San Timoteo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, a San Martino in Pensilis, lungo la strada provinciale 40 che si collega a Portocannone, in corrispondenza dell'incrocio con il ristorante Santoianni.

Uno scooter stava procedendo verso Portocannone e per cause, rimesse ora al vaglio della gazzella del radiomobile giunta sul posto da Larino, è andato ad impattare contro una Jeep di colore bianco che probabilmente, stando alle foto, stava svoltando a sinistra per immettersi proprio nella strada laterale.

Tanta gente si è riversata in strada per prestare i primi soccorsi al conducente dello scooter che è rovinosamente finito in terra dopo l'impatto con la Jeep.

Sul posto, insieme ai militari dell'Arma, sono giunti, a bordo dell'ambulanza della Croce San Gerardo, i sanitari del 118 Molise soccorso che dopo aver verificato le condizioni dell'uomo, hanno deciso di trasferirlo per ulteriori accertamenti al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli.

Ai Carabinieri il compito, come detto, di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.