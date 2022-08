"Il decreto Calabria porta 500 medici cubani, il Molise non ha nemmeno la norma"

TERMOLI. Impazza sul web la notizia dei 500 medici cubani che andranno in soccorso della carenza di personale nella rete ospedaliera regionale. Puntuale il commento del presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice: "La Regione Calabria in attesa di reclutare il personale medico con i concorsi utilizzerà medici Cubani.

Dopo aver ottenuto i famigerati Decreti Calabria, con benefici sia economici-finanziari oltre all'assunzione di un numero consistente di personale a supporto della struttura del Commissario ad acta, i frutti iniziano ad arrivare in Calabria. Presumo che presto, qualche anno, anche la Calabria uscirà dal piano di rientro.

Da noi inspiegabilmente la classe dirigente e politica tutta non ha intrapreso la stessa strada nel chiedere anche per il Molise un decreto come fatto per la Calabria. Inutile ripetere che il Comitato San Timoteo in più occasioni ha richiesto a tutti i partiti e movimenti un impegno in tal senso. Finora tutto è stato inutile e si continua a patire ogni giorno ulteriori deficienze di servizi sanitari primari e non solo".