Atti vandalici in viale d'Italia, subito danneggiata l'area "agility dog"

TERMOLI. Indignazione quella espressa da una nostra lettrice, che risiede a Termoli.

Indignazione perché i soliti vandali, deficienti in servizio effettivo a tempo pieno, hanno pensato male di danneggiare un’area inaugurata non molto tempo fa, quella in viale d’Italia.

«Atti di inciviltà, atti di vandalismo, il parchetto di viale d'Italia con il percorso di agility dog, inaugurato poco tempo fa, con la rete già distrutta».

Secondo quanto riferisce la cittadina, i danni sono stati cagionati all’area del quartiere Sant’Alfonso nella notte tra ieri e oggi.

L’ennesima testimonianza di quanto oggi manchino educazione e rispetto del senso civico.

