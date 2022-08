Recinzione danneggiata dal ramo, non dai vandali

TERMOLI. Siamo lieti che stavolta il vandalismo non c'entri nulla. Rassicuriamo così anche la residente che aveva foto-segnalato il danno alla recinzione.

«L’ufficio tecnico comunale informa che nel giardino pubblico di viale di Italia e precisamente in corrispondenza dell’area di sgambamento per cani non è avvenuta alcuna azione vandalica ma i danni alla recinzione di recente installata, sono stati procurati dall’accidentale distacco di un rampo di un albero prontamente rimosso dagli operai dell’impresa che cura il verde urbano. Nella mattinata di oggi è stato programmato un intervento di riparazione da parte degli addetti del servizio manutenzione comunale».

