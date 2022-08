Ancora uno scooter a terra, 118 trasporta giovane al Pronto soccorso

CAMPOMARINO. Nuovo intervento del 118 Molise, che ha soccorso un ragazzo coinvolto in una caduta mentre viaggiava in sella al proprio scooter in territorio di Campomarino. Sul posto anche le forze dell'ordine e un capannello di persone che hanno voluto verificare cosa fosse successo. La caduta è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, nei pressi del cavalcavia sulla statale 16, il giovane è stato prima medicato sul posto, poi trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.