Audi esce fuori strada sull'A14, rallentamenti al traffico

TERMOLI. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, all'incirca alle 12.30, anche sul tratto molisano dell'A14, al km 460. Un'Audi è uscita fuori strada, con al volante un giovane, che fortunatamente non ha subito conseguenze di rilievo, ma al di là dei danni al veicolo, il traffico di per sé già molto intenso, tra contro-esodo e chi si sposta per il Jova Beach Party, ha subito ulteriori rallentamenti.

Sul posto la pattuglia della Polizia autostradale di Vasto Sud.