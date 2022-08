Divampa incendio vicino al cimitero, Vigili del fuoco a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Mai tregua in basso Molise per l'emergenza incendi. Terzo pomeriggio consecutivo di operatività intensa per i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, presenti con due squadre a San Martino in Pensilis.

Un vasto rogo sta lambendo il cimitero del paese, divampato su un terreno con alberi di olivo.

All'opera anche diversi volontari delle associazioni di Protezione civile. C'è preoccupazione per l'estendersi delle fiamme.

Galleria fotografica