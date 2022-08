Incendi diffusi, Vigili del fuoco impegnati a Montorio e Guglionesi

GUGLIONESI-MONTORIO NEI FRENTANI. Continua l'emergenza incendi in basso Molise. Tanti i Vigili del fuoco impegnati su vari fronti. Anche a Guglionesi, nella zona dell'ex cava, vicino l'ex gessificio, è in atto un incendio di sterpaglie, che fortunatamente è controllato dalle squadre del 115.

Maggiore allarme ha destato quello in agro di Montorio nei Frentani, verso Larino, con casolari in pericolo. Massiccio l'impiego di pompieri, nuclei Aib e volontari sul posto, compresi due Canadair in volo su una zona boschiva impervia.