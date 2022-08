Tamponamento a catena sull'A14, sette auto coinvolte

ABRUZZO. Sull'A14 incidente nel pomeriggio tra lo svincolo Pescara Sud-Francavilla e svincolo Pescara Ovest-Chieti in direzione Ancona.

Sette i veicoli coinvolti in un tamponamento al km 408 in territorio di Ortona. Si registrano dei feriti in maniera lieve. Sul posto la Polizia stradale di Vasto sud.

Disagi al traffico anche per via del controesodo.