Rovina a terra in via Sangro con lo scooter

TERMOLI. Un 39enne di Termoli è stato soccorso nella mattinata di oggi, intorno alle 8, dal 118 Molise intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, alla rotatoria di via Sangro con via Asia. È rovinato a terra mentre viaggiava in sella al proprio scooter, diretto sul posto di lavoro. È stato trasportato all'ospedale San Timoteo di Termoli con trauma facciale.