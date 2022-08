Mancata illuminazione

TERMOLI. Buio pesto non solo in via Germania. Dopo la segnalazione della mancanza d'illuminazione nel quartiere di Sant'Alfonso, sono tanti i reclami arrivati.

Tra i tanti quelli per la zona che va da via Mascilongo per arrivare a via Trieste.

Lampioni inesistenti sulla carreggiata di sinistra che costeggia la ferrovia e marciapiedi pericolosi. Tra avvallamenti e poca cura del verde qualcuno potrebbe rischiare di farsi male e inciampare o di incappare in escrementi di animali e non vederli.

Una situazione critica che va avanti da tempo, poiché i lampioni si trovano solo dall'altra parte della strada e sono coperti dagli alberi.

Non è una bella cartolina per Termoli. «Non è per niente un belvedere. Ieri con degli amici provenienti da Puglia e Lazio siamo passati di lì. È stato come fare uno slalom con il rischio di cadere».

