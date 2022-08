Ascensore fermo e disabile bloccata in casa, parla l'amministratrice di condominio

TERMOLI. Dopo la pubblicazione della segnalazione sull'ascensore guasto, in via Maratona, che dal 4 agosto ha costretto a casa una ragazza disabile, ci è giunta una nota da parte dell'amministratore di condominio dell'immobile, lo Studio Aerre Sas.

«In relazione all'articolo pubblicato sul vostro giornale telematico, in data 24 agosto 2022, dal titolo "Ascensore guasto dal 4 agosto, ragazza in carrozzina bloccata dentro casa", con la presente, si forniscono le seguenti precisazioni.

Infatti va detto che, all'inizio del mese di agosto l'ascensore del condominio si è improvvisamente bloccato, ovvero è rimasto non funzionante. La ditta di manutenzione incaricata, in fase di sopralluogo dei tecnici recatisi sul posto a seguito di chiamata per il fermo impianto, ha redatto, dopo qualche giorno, preventivo per la riparazione straordinaria, con richiesta di pagamento immediato, contestuale all'accettazione dello stesso preventivo di spesa.

Orbene, nonostante il periodo di ferie, e nonostante le numerose richieste da parte della scrivente di voler eseguire il lavoro con pagamento ad emissione fattura e nei termini di legge, la ditta di manutenzione ha continuato a pretendere il pagamento immediato. Cosicché si è provveduto ad inviare prospetto di divisione quote ai condomini per poter far fronte alla spesa, non potendo l'amministratore, evidentemente, anticipare di tasca propria l'importo per la detta riparazione. Ad oggi, nonostante il pagamento sia stato effettuato e nonostante i numerosi solleciti, la ditta non ha ancora provveduto. Questi i fatti cosi come realmente accaduti»