Schianto mortale sulla Trignina, il Molise piange l'attrice Paola Cerimele

AGNONE. Solo ieri momenti di gioia per l'abbraccio a un amico e collega, come Sergio Castellitto, che con la moglie Margaret Mazzantini era in Agnone e poi in serata avrebbe raggiunto Termoli.

Il Molise piange a soli 48 anni l'attrice Paola Cerimele, della Compagnia Stabile del Molise.

L'artista ha perso la vita nello scontro frontale tra un Fiat Panda e una Audi A6 Avant.

Il destino malvagio l'ha sottratta agli affetti e ha privato il mondo dello spettacolo e della cultura di un bel talento.

