Trasferito in elicottero a Pescara il compagno di Paola Cerimele, il sindaco Saia ricorda l'attrice

L'elisoccorso in volo da Vasto a Pescara

VASTO-AGNONE. Trasferito in elisoccorso, da Vasto a Pescara, il 56enne attore R. F. Si tratta del compagno dell'attrice 48enne Paola Cerimele. L'uomo, originario di San Marco in Lamis, è attualmente in prognosi riservata.

Intanto, il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha ricordato l'artista con questo messaggio diffuso sui social: «E poi ci sono quelle notizie che quando arrivano ti colpiscono dritte nel cuore. La nostra comunità piange un’altra vittima della strada, un’altra ancora.

L’attrice Paola Cerimele ci ha lasciati qualche ora fa. Non ci sono parole per descrivere l’immenso dolore che tutti noi stiamo provando. A Paola va il ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione comunale per aver portato tra le stelle il nome di Agnone, grazie alla sua immensa dote artistica frutto di studio, passione e impegno. Donna caparbia, determinata. Aveva recitato in famosi film diretti da registi come Sergio Castellitto e Giulio Base. Da sempre legata alle sue origini, Paola aveva deciso di investire qui in Molise fondando la Compagnia Stabile di recitazione.

La sua assenza sarà causa di un boato assordante, di un vuoto incolmabile. A tutti i suoi cari le più sentite condoglianze».