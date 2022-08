Paura nella zona del Parco, scoppia un incendio: intervengono i Vigili del fuoco

Incendio nella zona del Parco comunale a Termoli

TERMOLI. Emergenza nella serata di oggi nella zona Nord del parco comunale di Termoli, sul versante dopo il teatro Verde, quello che affaccia dalle ville che circondano la villa comunale.

Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso sono intervenuti proprio dall'interno delle proprietà private per estinguere il rogo e riportare la situazione alla normalità, sul posto anche la Protezione civile regionale e la Polizia municipale.

Momenti di apprensione, viste le fiamme che stavano divorando degli alberi, col rischio che il fronte potesse propagarsi e aggredire una porzione di vegetazione più ampia. Incendio visibile da via Corsica.

L'incendio è iniziato in prossimità dei campi da tennis per poi propagarsi subito tra gli alberi fino a raggiungere "l'incendio di chioma", raggiungendo quasi l'abitazione, è stato importate e fondamentale il tempestivo intervento del 115 di Termoli per evitare che l'incendio raggiungesse dimensioni maggiori che si potesse propagare nelle abitazioni.

