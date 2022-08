Branco di cinghiali a spasso in via dei Pruni

TERMOLI. Branco di cinghiali, tra adulti e più giovani, razzolano liberamente tra contrada Casa la Croce e Difesa Grande. In particolare, la zona di via dei Pruni. Numerosi gli esemplari di ungulati che si sono portati sotto a un condominio, per lo sgomento dei residenti.