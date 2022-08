La scomparsa di Calandrella: messaggio del Ministro Bianchi, oggi i funerali

CAMPOBASSO. Il mondo della scuola è in lutto per la perdita del vice Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise dott. Fabio Calandrella.

Ad annunciarlo, costernata dal dolore, la Direttrice dell’USR dott.ssa Anna Paola Sabatini. “Questa morte mi sconvolge profondamente, una perdita per la nostra comunità scolastica”, ha sottolineato la Dirigente.

A testimonianza di tale esemplare figura per il mondo della scuola, giunge anche il messaggio del Ministro dell’Istruzione prof. Patrizio Bianchi. Sin dal 1992 Fabio Calandrella era diventato il punto di riferimento per le scuole del Molise. Competenza, disponibilità incondizionata e umiltà hanno da sempre contraddistinto il suo operato in felice sinergia, a tutti i livelli, con il mondo della cultura e della scuola.

Le segreterie regionali FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams si uniscono al cordoglio della famiglia e di tutto il mondo della scuola molisana per la perdita del dott. Fabio Calandrella, esempio di professionalità, correttezza e rispetto istituzionale.

Unitamente a quanti lo hanno conosciuto e, soprattutto, alla sorella Marina, ai familiari tutti e alla comunità scolastica, sarà accompagnato per l’ultimo saluto, con il Sacro Rito delle Esequie, oggi lunedì 29 agosto, alle ore 15:30, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova, nello spirito cristiano di cui è stato testimonianza feconda.