L'ultimo applauso a Paola Cerimele

AGNONE. Un lungo, lunghissimo applauso, quello che ha accompagnato il feretro di Paola Cerimele, al termine delle esequie in Agnone. L'ultimo applauso per una delle attrici molisane più note e amate del nostro territorio.

Si sono svolti oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli ad Agnone, i funerali di Paola Cerimele, l'attrice 48enne morta in un terribile incidente stradale sulla Trignina, al confine tra il Molise e l'Abruzzo.





La donna lascia il compagno Raffaello, il fratello Domenico, le sorelle Giovanna e Fausta. In tanti non sono voluti mancare al suo ultimo saluto sia presso il teatro "Italo-Argentino", dove era stata allestita la camera ardente, sia in chiesa.

L'infermiera di "Non ti muovere" era molto conosciuta in Molise, Abruzzo e Puglia.

Intanto migliorano le condizioni di Raffaello Lombardi, l'attore e compagno di vita della donna, rimasto ferito nel sinistro. Ricoverato a Pescara, ha subito un intervento chirurgico all'addome nei giorni scorsi.

