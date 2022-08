La morte di Fabrizio Caputo, l'appello dei genitori: «Chi ha visto l'incidente?»

TERMOLI. Potrebbero emergere delle ulteriori novità rispetto alla dinamica del tragico incidente costato la vita al brillantissimo giovane imprenditore Fabrizio Caputo, che a soli 30 anni ha visto spezzato il suo roseo futuro nel maledetto pomeriggio di sabato 16 luglio, mentre stava in sella al proprio maxi scooter, nel tratto di statale 16 all’uscita da Termoli, all’altezza del bivio per contrada Marinelle.

Un sinistro che vede indagato un 32enne, alla guida di una Hyundai, ma sulla scena dello scontro, oltre a un’altra auto, condotta da un ragazzo di Foggia, potrebbe essere stata coinvolta una terza macchina.

Questo è quello che trapela da alcune indiscrezioni, che potrebbero essere confermate da altre testimonianze, qualora emergessero.

Per questo, nel volgere di una inchiesta che sta andando avanti, alla Procura di Larino, dai genitori Antonietta e Michele, che avevano in Fabrizio la loro gioia più grande, tanto da affidargli con fiducia la gestione dei punti vendita Gran Risparmio a Termoli, dove dipendenti e clienti sono amici, senza steccati, giunge l’appello profondo a chi ha visto qualcosa in quei momenti drammatici, per ricostruire il quadro dell’incidente nel suo svolgimento più fedele.

L'auspicio è che ci sia chi, se è stato presente suoi luoghi teatro del mortale sinistro che ha coinvolto Fabrizio, coscientemente, possa riferire come si siano svolti i fatti e tutto ciò che ha visto, perché dubbi lancinanti stanno macerando nelle menti di chi ha sofferto e sta soffrendo incommensurabilmente.