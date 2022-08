Scontro tra auto e scooter in via Molise

TERMOLI. Postazione del 118 Molise Soccorso in movimento nella serata di oggi, con automedica e volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, a causa di uno scontro avvenuto in via Molise, tra una macchina e uno scooter, all'incrocio di via Mascilongo.