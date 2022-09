Pioggia e strade allagate, dé-jà vu al Sinarca

TERMOLI. Pioggia battente e strade allagate in diversi tratti nel basso Molise. Tra queste, il fondovalle Sinarca, sempre esposto alle conseguenze delle intemperie.

Rivoli di fango e acqua hanno invaso la carreggiata in più punti, anche nei pressi del ponte dell’A14, ma la circolazione al momento non è stata interrotta, si procede con disagi per le automobili in transito.

Problemi anche nella zona del Cratere alto, tra San Giuliano di Puglia e Colletorto, anche in questo comprensorio il fango che ha invaso le strade provinciali rendendo difficoltoso il transito ai veicoli che si trovavano in viaggio. In corso sopralluoghi per verificare il quadro dei danni

