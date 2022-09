Automobile finisce contro guardrail sull'A14 Sud

TERMOLI. Incidente stradale sulla carreggiata Sud dell'A14, poco prima dell'ora di cena, al km 477, in territorio comunale di Termoli. Il tratto che collega la stazione di servizio Rio Vivo al casello di uscita del Molise, per intenderci.

Una vettura è uscita fuori strada, finendo contro il guardrail, probabilmente a causa dell'asfalto reso bagnato dalla pioggia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia autostradale di Vasto Sud, il 118 Molise con la postazione di via del Molinello e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, nonché la squadra del distaccamento adriatico dei Vigili del fuoco di Pantano Basso, che si trovava in zona Sinarca per rimuovere gli alberi caduti sul fondovalle a causa del maltempo.