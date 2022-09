Vigili del fuoco domano incendio in una palazzina di 3 piani

L'incendio nell'appartamento a Busso

CAMPOBASSO. Emergenza nel pomeriggio di oggi in una palazzina di tre piani a Busso. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso sono intervenuti per estinguere il rogo divampato in un appartamento, evitando il propagarsi dell’incendio, che avrebbe potuto espandersi sui restanti piani dell'edificio. Per fortuna, non c’è stato nessun ferito. Stimati danni causati dal denso fumo provocato dal materiale incendiato. In corso indagine tecnica per appurare le ragioni dell’incendio.