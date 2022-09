Il grido di una paziente «Che fine faremo noi malati oncologici?»

TERMOLI. «Sono una paziente oncologica termolese». Inizia così la lettera di una paziente del reparto di oncologia del Gemelli di Campobasso.

Dopo aver saputo dalla stampa, la decisione della chiusura della radioterapia, ha deciso di scrivere una lettera al presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice. Una sua riflessione che dovrebbe far fermare tutti a pensare a ciò che sta accadendo.

Una doccia fredda. Una situazione devastante, come se essere malati di un tumore non lo sia già.

«Ho terminato il ciclo delle 5 settimane e dovrei tornare a fine mese. Adesso dovremo andare in giro ad elemosinare appuntamenti aumentando lo stress nostro e dei nostri parenti.

Che fine farò? E che fine faranno tutti i malati oncologici?». Uno sfogo lecito, un grido di dolore che dovrebbe entrare nel corpo e nella mente di chi prende queste decisioni scellerate.

«A fine mese “dovrei” tornare per il primo di diversi controlli. Mi chiedo: che fine farò? E che fine faranno la nonnina di San Martino, la vecchietta che viene accompagnata al bivio di Palata dal sindaco del suo paesino o lo straniero che arriva in bici al bivio di Campomarino tutti e due per incontrare l’auto dei volontari della LILT che li porteranno a Campobasso?

Che fine faremo tutti noi malati oncologici molisani che avevamo trovato nel reparto di radioterapia professionalità, competenza, disponibilità e tanta, tanta gentilezza ed umanità da parte di medici, tecnici, infermieri.

Che importa se dal 1 di ottobre dovremo andare in giro ad elemosinare un appuntamento per i nostri trattamenti e controlli, sobbarcandoci spese, viaggi, stress nostro e dei familiari. Ma siamo molisani e questo ci meritiamo! Si, perché sono anni che votiamo politici, sindaci, assessori, consiglieri che hanno precipitato la sanità di questa regione, incapaci di gestire un bene comune come la salute dei loro concittadini e fiduciosi nella atavica riluttanza popolare alla ribellione.

Adesso sono tutti scandalizzati (certo, si vota) ma dove erano un mese fa, un anno fa, cinque anni fa e anche prima quando la sanità veniva fatta a pezzettini? E che diranno quando i malati molisani cominceranno ad essere rifiutati dalle regioni vicine?

E come ci spiegheranno che i milioni arrivati dallo stato saranno impiegati tra l’altro per mettere in sicurezza antisismica l’ospedale di Termoli che sta per chiudere?

Questi “signori “non conoscono la parola vergogna!»