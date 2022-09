Molise che frana e strade chiuse, il "picchetto" sul territorio

ACQUAVIVA COLLECROCE. Strada provinciale 78, un chilometro di arteria chiusa al traffico, a causa delle condizioni disastrate della viabilità nell’entroterra della valle del Biferno, guardando anche la valle del Trigno, nel territorio di Acquaviva Collecroce, dalla parte di Castelmauro.

È stato il luogo teatro del presidio di protesta simbolico, adattato a conferenza stampa elettorale, da parte dei candidati della lista Unione Popolare con De Magistris, che sabato mattina, dalle 11 alle 12, hanno inscenato la manifestazione, in mezzo ai residenti e con l’occhio vigile anche dei Carabinieri della compagnia di Termoli. Uno dei problemi maggiori del territorio è il dissesto idrogeologico, con 32mila movimenti franosi in tutto il Molise.

Un territorio che soffre la precarietà dei collegamenti viari in molti tratti. Bisogna essere vicini anche alle piccole comunità, lo ha sottolineato Rossano Pazzagli, un'attenzione particolare meritano le aree interne, uno degli argomenti trattati da Nicoletta Radatta.

Per Hikmet Aslan bisogna voltare pagina rispetto a chi ha governato da destra a sinistra. Pasquale Sisto, segretario regionale di Rifondazione, ha messo il dito nella piaga anche su una legge elettorale che obbliga in Molise a raccogliere lo stesso numero di firme di regioni molto più popolose, così come sulla sanità, dove si invoca il ritorno a un servizio sanitario nazionale, non più parcellizzato in mano alle regioni. In serata, poi, al largo di Castellara, capolino della delegazione di candidati, sempre accompagnata da Sisto, a Guglionesi, nel parco di Castellara.