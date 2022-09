Mezzo pesante in avaria sulla Bifernina, traffico riaperto alle 19.30

AGGIORNAMENTO: Il veicolo è stato rimosso e la circolazione è stata riaperta alle 19.30.

GUARDIALFIERA. Un mezzo pesante in avaria ha bloccato la corsia di marcia verso la costa sulla statale Bifernina, sul viadotto che porta alla Diga di Guardialfiera. Sul posto si è formata una lunga coda. Immediato l'intervento di Anas e Polizia stradale.

È stato richiesto intervento meccanico per il ripristino dell'avaria. I veicoli bloccati, in retromarcia, stanno raggiungendo l'accesso alla bretella per riavviare la circolazione