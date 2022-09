Sinarca, Rio Vivo e lungomare Nord: 4 progetti da 8,2 milioni di euro contro il dissesto

TERMOLI. Dissesto idrogeologico, continuerà la messa in sicurezza del territorio costiero.

Lo scorso 30 marzo 2022, l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha comunicato al MiTE il completamento delle prime azioni di adeguamento del sistema ReNDiS alle nuove procedure introdotte dal Dpcm, che detta i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico, ai fini dell’ammissione a finanziamento.

Poiché sono ammesse nuove candidature che dovranno essere conformi con quanto previsto dal nuovo Dpcm, l’Amministrazione Comunale di Termoli intende candidare a finanziamento 4 interventi e allo scopo l’architetto Francesco Paolo Avellino ha redatto i progetti di fattibilità tecnica ed economica su interventi di messa in sicurezza del bacino vallivo del torrente Sinarca mediante lavori di adeguamento e rifacimento infrastrutture pubbliche interferenti per 1,25 milioni di euro; interventi di messa in sicurezza del bacino vallivo del torrente Sinarca mediante lavori di rialzo degli argini e risagomatura argini, per 3,5 milioni di euro; interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, costone rio vivo direzione sud da incrocio con via Rio Torto per 1,48 milioni di euro e infine interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico costone lungomare Nord per 1,965 milioni di euro.

Per questo, la Giunta ha dato mandato al dirigente dei Lavori pubblici e al Rup di attivare le procedure propedeutiche alla candidatura a finanziamento degli interventi di che trattasi sulla piattaforma ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo).