Coinvolto in un grave incidente, bracciante immigrato non ce la

FOGGIA. Non ce l'ha fatta il giovane rimasto ferito nel grave incidente stradale, avvenuto lo scorso venerdì, lungo la Provinciale 23, nei pressi del Gran Ghetto. Nell'impatto, rimasero coinvolti sei lavoratori (e non solo tre, come inizialmente emerso); una persona, le cui condizioni apparvero subito critiche, è nel frattempo deceduta.

Lo comunica il Comitato Lavoratori e Lavoratrici delle Campagne, che aggiunge: "Si chiamava Ali, abitava a Napoli ma stava passando le sue ferie a Foggia. Anche in ferie, si muore di lavoro iper-sfruttato. Di fronte a tragedie come queste, o si parla di accidentalità e non si nomina alcuna catena di responsabilità, o non se ne parla proprio", spiegano.

"Eppure da anni i lavoratori e le lavoratrici denunciano le condizioni di sfruttamento che uccidono, tra cui anche ovviamente la mancanza di trasporti sicuri. Ma la risposta è sempre silenzio, false promesse, oppure soluzioni repressive - come gran parte degli interventi che vengono fatti in nome della 'lotta al caporalato' - che non tengono in conto le reali rivendicazioni dei lavoratori", concludono.