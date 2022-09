Grave incidente sul Gargano, un morto e 4 feriti

SAN MARCO IN LAMIS-SAN SEVERO. Grave incidente stradale sul Gargano. Questa mattina, intorno alle 7.30, si è verificato un violento impatto lungo la Statale 272, la strada che collega San Marco in Lamis con San Severo. Al momento non è noto il bilancio del sinistro. Sul posto, insieme ai sanitari del 118 con Elisoccorso, anche i carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo.

Sono due i mezzi coinvolti, una Fiat Punto e una Dacia Duster. Particolarmente gravi le condizioni del conducente dell'utilitaria, che è stato trasportato a 'Casa Sollievo' dove è deceduto poco dopo. Si tratterebbe di un 28enne di San Severo.

Dalle prime informazioni raccolte, si è trattato di un violento frontale avvenuto all'altezza del bivio 'San Matteo', intersezione che - già in passato - è stata teatro di gravi incidenti stradali.