L'odissea di Mimmo Farina, deve tornare a Termoli ma non ci sono strutture idonee

TERMOLI. Quasi tre mesi fa pubblicammo l’ultimo articolo sulle condizioni di Mimmo Farina, nell’ambito dell’appello su eventuali testimoni che avessero visto qualcosa nell’incidente di via Elba.

Sono trascorsi 4 mesi, quasi, da quel maledetto 13 maggio scorso. L’avvocato Domenico Farina, 50 anni compiuti poco dopo il drammatico sinistro, mentre si stava recando per una terapia all’ospedale San Timoteo, è rimasto coinvolto in un grave incidente in sella sua bici, schiantandosi contro un camion fermo in sosta in via Elba. Attualmente l’uomo è ricoverato sempre all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove venne trasferito dall’istituto Neuromed, pochi giorni l’arrivo a Pozzilli dal Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Situazione che da allora resta delicata e complessa.

A intervenire sulla vicenda è stata l’Aned Abruzzo-Molise, con la segretaria interregionale Marina Stoppani: «Alla luce degli aggiornamenti nel merito della situazione di Domenico Farina, l’avvocato che si è schiantato in bici 4 mesi fa mentre si recava a fare la terapia dialitica e a portare il suo contributo ad Aned, associazione che tutela dializzati e trapiantati, ora ricoverato all’ospedale di San Giovanni Rotondo, in uno stato di tetraplegia e in dialisi, per il quale si paventa l’esigenza di trasferirlo definitivamente a Termoli, luogo di nascita e di residenza dello stesso Farina. Noi di Aned stiamo alacremente lavorando per trovargli la miglior sistemazione possibile per il proseguo della sua vita. Per ora non ci sono le basi visto che le strutture presenti sul territorio non offrono a Mimmo una sistemazione idonea. quelli disposti ad accogliere un paziente tanto complesso non sono provvisti di dialisi. La nostra preoccupazione è fondata sulla necessità di doverlo poi spostare a giorni alterni per fare la terapia dialitica. Riteniamo che un paziente tanto complesso resti in una struttura che sia in grado di fornirgli sul posto tutte le terapie necessarie a dargli una vita dignitosa.

Siamo sconvolti per ciò che gli è accaduto e ora anche doversi trovare nella condizione di non poterlo riportare a casa è frustrante. Il fratello Corrado che per il momento, per motivi lavorativi e familiari, si trova in Germania ha dovuto affidare a noi il compito di trovare una soluzione definitiva che insieme e con l’aiuto del dottor Fantetti, amico fedelissimo di Farina, stiamo valutando le varie alternative che per il momento non soddisfano le esigenze per le condizioni in cui si è trovato il nostro amico e collega Mimmo. Sono sempre più convinta che se l’amministrazione Regionale del Molise avesse attivato, come promesso, il trasporto per dializzati questo non sarebbe mai accaduto».