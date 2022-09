Albero pericolante accanto alla scuola, rimosso dai Vigili del fuoco

MONTENERO DI BISACCIA. Nella giornata di ieri, su richiesta dell’Ufficio Tecnico del Comune, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli con il supporto dei colleghi di Isernia, per la rimozione di un vecchio albero, totalmente essiccato, che era posto all’interno della recinzione che separa l’edificio della Scuola Primaria di Piazza della Libertà dalle scale adiacenti alla Casa Comunale che collegano a Via Beato Matteo.

La rimozione si è resa necessaria in quanto i rami e il tronco della pianta costituivano ormai un potenziale pericolo per i passanti.

Oltre a questo intervento si sta procedendo anche alla rimozione dei pini posizionati nella stessa area, che hanno creato problemi sia per la spinta esercitata sulle recinzioni, che per l’abbondante resina prodotta.

Ovviamente, successivamente alla rimozione, l’Amministrazione comunale procederà a una piantumazione di nuovi alberi, alla presenza dei bambini dell’Istituto Omnicomprensivo.

Il sindaco Simona Contucci coglie l’occasione per ringraziare sentitamente i Vigili del Fuoco per la consueta disponibilità e la grande professionalità dimostrata in questo intervento e in tutti gli altri gestiti nel corso di questa estate.

