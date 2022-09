«Finito un incubo, esperienza estenuante e terrificante», parla la figlia dell'82enne

Ida Stinziani commenta il ritrovamento del padre

TERMOLI. «Alle ore 17.30, mentre presso la Sala operativa di Protezione civile della Prefettura era in corso un vertice sullo stato delle ricerche in atto, è stata data notizia del ritrovamento», con la prefettura a esprimere vivo ringraziamento va rivolto a tutte le componenti del soccorso intervenute.

Questa la nota ufficiale sul ritrovamento di Francesco Stinziani.





Dopo un giorno di ricerche l'anziano è stato individuato e soccorso in un terreno non molto distante sia dal punto in cui ieri era stato avvistato a Larino da una persona e sia da quello in cui la telecamera di vigilanza di una casa funeraria lo aveva inquadrato alle 15.49 di ieri, mentre camminava munito di bastone ma a passo spedito. In volo due elicotteri e i droni, oltre alle unità cinofile.

Il pensionato è stato poi portato per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, dove c'era anche la figlia Ida, che abbiamo intervistato.

