A un anno dalla sua scomparsa, Montenero ricorda la piccola Giulia

MONTENERO DI BISACCIA. Chi potrà mai dimenticare la tragedia della piccola Giulia, la bimba di 4 anni salita in cielo lo scorso 11 settembre, a causa di un incidente stradale, sulla SP 51, poco prima dell'abitato di Petacciato. Un sabato atroce, per l'intero basso Molise, soprattutto per le comunità di Petacciato e Montenero di Bisaccia.

Domani, 11 settembre, ricorre il primo trigesimo di Giulia Di Gregorio e una Santa messa sarà celebrata proprio domani, alle ore 18 nella chiesa di San Paolo Apostolo, a Montenero. Ciao Giulia.