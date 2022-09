Liste d'attesa e prenotazioni a lunga gittata: "Cari politici non ci incantate più"

TERMOLI. Sono tante, forse troppe, le segnalazioni che arrivano dal San Timoteo, riguardanti le prenotazioni di esami specialistici e non.

Chi scrive ne dà la prova lampante.

«Nella mattinata odierna, lunedì 12 settembre, mi sono recata a prenotare delle analisi prescritte da uno dei cardiologi presenti in ospedale. Esami che, molto probabilmente, mi serviranno anche per un’eventuale operazione. La prima disponibilità per un eco cuore è per il 23 febbraio 2023, mentre per l’ecodoppler l’agenda 2023 è chiusa. Così come per la tac, prenotata lo scorso dicembre, finalmente l’8 ottobre potrò farla. E se mi fossi dovuta operare prima? Perché dal reparto non posso accedere a fare la tac?».

Non è dato sapere ai non addetti ai lavori.

Non siamo gli unici ad avere tali problemi. E, questa mattina, ci è giunta un’altra segnalazione.

«Sono un 75enne affetto da fibrillazione atriale e con 3 stent coronarici. Avendo necessità di una visita cardiologica presso l'ospedale di Termoli, la disponibilità che mi è stata comunicata al Cup di Termoli è risultata essere al 10 dicembre 2023, cioè fra 15 mesi. Senza bisogno di adirarmi, dico solo che il CUP potrebbe fissare tali visite anche dopo la morte del richiedente. Ai politici responsabili di tali scempi, invece, dico solo che non mi incantate più!!! Grazie e saluti».

Solo di pochi giorni fa la lamentela di un altro cittadino: «Salve non so con chi arrabbiarmi, per cui scrivo a voi per far sapere che nel Molise puoi morire di sanità tranquillamente. Ho chiamato il servizio sanitario regionale per prenotare una tac abbastanza urgente e queste sono le date: ottobre 2022 (Gemelli di Campobasso) e il 20 aprile 2023 a Termoli.

Le strutture private convenzionate hanno date di prenotazione verso la fine di ottobre, però a pagamento, fanno le analisi anche subito. Speriamo che qualcosa a fine settembre cambi altrimenti non so come si potrà andare avanti. Buona giornata».

Con chi dobbiamo incavolarci? Cosa dobbiamo aspettare?

Perché una persona invalida che usufruisce di un’esenzione, almeno quella, deve pagare più di 100 euro per una visita privata?

Qualcuno direbbe “pagate e avete il servizio”. Giusto. Ma sapete che per l’invalidità, per la commissione le analisi dei privati, sono carta straccia?

