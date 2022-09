Italia Civile a Termoli, quasi un auspicio: faccia a faccia coi candidati

TERMOLI. Non tutti candidati presenti, ma una buona partecipazione, di aspiranti parlamentari e cittadini, al cinema Sant’Antonio. Un confronto tra i candidati organizzato dall’associazione Italia civile, guidata da Francesco Fiardi, che ha visto al timone di questa iniziativa Stefano Leone che ha assunto le vesti di moderatore per l’occasione dell’incontro politico-elettorale.

Al centro della manifestazione plurale il programma, naturalmente, da ciascuno dei contendenti modellato a seconda della rispettiva appartenenza e proposta politica.





Ed è proprio aspettando il 25 settembre, che il clima si fa sempre più rovente. Da qui la citazione di Francesco Jovine alla base di questo incontro pomeridiano: “Il Molise molecola infuocata dell’universo”.

Un momento di confronto davvero interessante, che è partito da una domanda specifica che Leone ha posto a ciascuno di loro: L’autonomia differenziata? Per poi parlare della rinascita della regione Molise e spiegare le prospettive per il futuro. I candidati hanno esposto il loro pensiero e il loro programma in pochi minuti, sintetizzando la loro idea e i loro obiettivi.





Il pomeriggio ha visto come protagonisti sul palco del cinema Sant’Antonio il candidato al Senato del Movimento Cinque Stelle, uninominale, Ottavio Balducci; il candidato al senato del Partito democratico, plurinominale, Giuseppe Cecere; il candidato al Senato proporzionale di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta; la candidata al Senato per Azione-Italia viva (Terzo Polo), uninominale, Carla Gianmaria; il candidato al Senato per Unione popolare, uninominale, Rossano Pazzagli; il candidato al Senato per Azione-Italia Viva (Terzo polo), plurinominale, Luigi Valente.





Non solo, ma anche il candidato alla Camera per Italia sovrana e popolare, uninominale, Giovanni Moriello; la candidata alla camera per il centrosinistra, uninominale, Alessandra Salvatore; la candidata alla Camera per il Partito democratico, plurinominale, Caterina Cerroni; il candidato alla Camera per il Partito democratico, plurinominale Vittorino Facciolla; il candidato alla Camera per la Lega, plurinominale, Michele Marone.

Infine, della partita anche il candidato al Senato per Noi moderati, plurinominale, Vittorio Colarelli; il candidato alla Camera per Azione-Italia viva (Terzo Polo), uninominale, Donato D’Ambrosio, il candidato alla Camera per Azione-Italia viva (Terzo Polo), plurinominale, Fabio Iannucci e la candidata per il Movimento Cinque Stelle alla Camera, plurinominale, Anna Maria Belmonte.





Un incontro come ci ha spiegato Fiardi: “Importante, perché si parla del Molise e ciascuno dei candidati ha potuto spiegare singolarmente la sua idea, anche perché l’incontro non era aperto al dibattito. Un momento che è servito per comprendere quali sono i progetti per la nostra regione, ma anche i problemi: a partire dallo spopolamento, un fenomeno che ogni anno si fa sempre più preoccupante, fino ai giovani che lasciano il territorio”.

E si è parlato anche di questo durante l’incontro: dello spopolamento territoriale, del problema sanitario, ma anche del problema delle infrastrutture e della disoccupazione.





Ma al centro del dibattito: l’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, così come l’articolo 116, comma III, della Costituzione, recita. Da un lato darebbe un riconoscimento da parte dello Stato alla regione, attribuendo in via esclusiva alla stessa a statuto ordinario, la potestà legislativa per le materie di legislazione concorrente (art.117, III comma) e per le materie di competenza esclusiva dello Stato (art.117, II comma). Ma l’altra faccia della medaglia è che si creerebbe un divario ulteriore tra il settentrione e il mezzogiorno, in termini di risorse accentrate e distribuite sul territorio: come ospedali, scuole, infrastrutture e di conseguenza anche il lavoro. Tutti temi molto delicati per la nostra regione e tutte problematiche da affrontare nel prossimo futuro.

