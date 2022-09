«Deve ritirare un assegno alle Poste», l'ennesimo tentativo di truffa telefonica

TERMOLI. Dalla truffa del classico “pacco” a un altro tentativo di carpire l’altrui buona fede.

E’ la testimonianza che ci viene da un lettore: «Attenzione volevamo segnalare un ennesimo tentativo di truffa telefonica, dove i truffatori contattano le presunte vittime e a loro dicono che debbono ritirare un assegno all'ufficio postale, però dovete fare tutto con il bancomat... e dare le credenziali, non abboccate e non dovete mai dare le vostre credenziali bancarie per telefono o su internet perché gli enti preposti non richiedono mai questi dati. Ripetiamo per l'ennesima volta questi appelli perché purtroppo sempre più spesso ci sono persone che cadono in questa rete di truffatori».