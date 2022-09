Rogo in via Giappone, intervenuti Vigili del fuoco e Polizia

Incendio in via Giappone, l'intervento dei Vigili del fuoco

TERMOLI. Spavento in via Giappone poco prima dell'ora di pranzo. All'incirca erano le 12.50 quando è scoppiato un incendio all’interno di un giardino di un’abitazione privata situata in via Giappone.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno estinto il rogo e gli agenti commissariato di Polizia, che hanno provveduto a disciplinare la circolazione.

Al momento del fatto i proprietari non erano presenti in casa. Fortunatamente le fiamme non sono divampate in maniera significativa, grazie anche ai vicini di casa dei proprietari dell’abitazione, che si sono accorti tempestivamente del pericolo e hanno chiamato i soccorsi. A prendere fuoco sono stati la vegetazione spontanea e stoppie presenti nel giardino.