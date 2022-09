Avvistamenti sempre più frequenti, cinghiali a spasso alla Marina di Montenero

I cinghiali a Montenero Marina

MONTENERO DI BISACCIA. Ormai fanno parte dell'arredo urbano, o meglio della popolazione locale. Da Termoli a Montenero di Bisaccia, da Campomarino a qualsiasi località, la presenza dei cinghiali nell'abitato costiero molisano non dovrebbe fare più notizia, ma in realtà è proprio questa loro autentica infestazione che non può essere considerata normale.

Ieri sera un lettore, Walter La Marca, a inviarci la documentazione video su un piccolo branco che scorrazza tranquillamente tra via Carlo Savioli e viale Cristoforo Colombo, alla Marina di Montenero di Bisaccia, con le abitazioni che sorgono tutto intorno.