Discarica sequestrata a Ururi, blitz del Roan

URURI. Nell’ambito del piano di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, militari del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli, in collaborazione con personale dell’Arpa Molise, hanno concluso un’operazione di servizio a contrasto dei reati ambientali, sottoponendo a sequestro nel circondario del Comune di Ururi un’area, adibita a discarica abusiva, di mq. 5.200 circa e un capannone di mq 400, con tetto in eternit (fibrocemento a base di amianto) gravemente lesionato e in parte crollato.

Sul terreno in questione sono stati rinvenuti rifiuti di vario genere particolarmente dannosi per l’ambiente e nocivi per la salute umana, quali lastre di eternit raccolte in “bigbags”, cumuli di detriti provenienti da demolizioni, veicoli abbandonati, rottami di diversa natura, Raee (carcasse di frigoriferi, televisori), contenitori di solventi e vernici, pneumatici.

Deferiti alla Procura per reati ambientali e illecito smaltimento di rifiuti un imprenditore agricolo che aveva la disponibilità dell’area e il proprietario del sito. L’area sottoposta a sequestro, peraltro, è ubicata in una zona soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali.

L’attività testimonia ancora una volta la trasversalità dell’azione dei Reparti Aeronavali delle Fiamme Gialle che concorrono alla prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, a terra e in mare, a tutela della salute dei cittadini e a presidio del delicatissimo ecosistema ambientale e paesaggistico nazionale.

Galleria fotografica