La tragedia di Angela Pangia, muore a 19 anni in un incidente stradale in Bulgaria

CASACALENDA. Un dramma quello che è avvenuto in Bulgaria, nel tardo pomeriggio di oggi. Una 19enne di Casacalenda, Angela Pangia, mentre era in vacanza con degli amici, è rimasta coinvolta in un incidente stradale che, purtroppo, le è costato la vita.

Sgomento nella comunità bassomolisana.

L'ambasciata bulgara ha rintracciato il comune di Casacalenda tramite i documenti di Angela. I Carabinieri si sono recati dalla famiglia, per dare la triste notizia.

Questo il ricordo trasmesso dai giovani di Casalenda:

"Oggi purtroppo dalle 18:00 in poi ci ricorderemo questo giorno. Ricorderemo questo giorno come un giorno non come gli altri, ma il giorno più brutto della nostra vita. Oggi anzi ieri il cielo ha un nuovo angelo, questo angelo si chiama proprio..."Angela".

Una ragazza dal cuore unico d'oro onesto e umile verso tutti, una ragazza con un sorriso smagliante che non toglieva mai dal suo stupendo viso dagli occhi dolci, una ragazza che sapeva starti vicino anche quando non c'è ne era bisogno anche con un solo saluto un normale..."ciao", una ragazza che quando entravi dentro al bar dove lavorava con i genitori ti veniva incontro e con un sorriso meraviglio e con animo scherzoso ti chiedeva... "cosa volete" e rimaneva lì a sorriderti.

Il destino ormai non ha regole, non ha vita e non ha nemmeno più senso per Angela.

A nome di tutti i giovani di Casacalenda diciamo con alta voce e con gioia ma con. Tristezza nel cuore... TI VOGLIAMO BENE ANGELA, ORA SAPPIAMO CHE SEI LASSÙ E CI VEDRAI DA LÌ E CI SORRIDERAI SEMPRE E TI FARAI VEDERE SEMPRE CON QUEL SORRISO CHE CI FACEVI VEDERE QUI. Ciao piccola Angela❤️ Sappi che noi ti avremo sempre nel cuore ti penseremo sempre ora momento e minuto ognuno di noi ragazzi amici conoscenti e tutti gli altri. Casacalenda è morta con te".