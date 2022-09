Alluvione, Toma: "Il Molise esprime vicinanza e sostegno alle Marche"

CAMPOBASSO. Sono immagini tragiche quelle che arrivano dalle Marche.

«Esprimo a nome mio e di tutti i molisani un sentimento di cordoglio e di sostegno a una regione che sentiamo molto vicina al nostro territorio. L’alluvione è una calamità che conosciamo bene purtroppo anche noi molisani. Proviamo un senso di profondo dolore per le vittime e di ansia per i dispersi.

Il dramma è di queste ore, ma sono certo che la popolazione marchigiana riuscirà a venirne fuori con grandissima forza, come è avvenuto per altre sciagure come gli ultimi terremoti che hanno sconvolto il Centro Italia. La solidarietà per i marchigiani è massima, così come la vicinanza alle famiglie delle vittime. Il Molise sarà presente con le risorse umane, morali e materiali che ha a disposizione per ogni necessaria esigenza» ha dichiarato il Presidente Donato Toma.