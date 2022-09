Vento sostenuto e divampano ancora incendi: Vigili del fuoco a Rio Vivo e Porticone

Ancora un incendio a Rio Vivo

TERMOLI. Forte vento e ancora incendi sul territorio comunale di Termoli. Sempre due i fronti di emergenza a cui deve far fronte il 115, con le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli chiamati a intervenire per un rogo di vegetazione in contrada Porticone, ma un altro è divampato a Rio Vivo e lì interviene la squadra del distaccamento di Santa Croce di Magliano.