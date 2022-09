Mare troppo mosso alle Tremiti e l'Isola di Capraia riporta a Termoli oltre 150 turisti

TERMOLI. Il mare grosso non ha permesso l’attracco della motonave Isola di Capraia alle Isole Tremiti, stamani, come abbiamo già reso noto nella sezione community.

Alle 12.15 il traghetto è tornato al porto di Termoli con un'ora e un quarto di ritardo sull'orario previsto, dopo aver fatto diversi tentativi di poter entrare nel bacino di attracco, impedito però dal forte vento di libeccio e dal moto ondoso, senza aver potuto scaricare gli oltre 150 passeggeri e alcuni mezzi commerciali con merci di approvvigionamento da scaricare.





Vi lasciamo immaginare la delusione dei turisti che pregustavano un weekend di settembre, che invece alla fine hanno dovuto rinunciarci per colpe non umane ma delle condizioni meteo marine.

Subito arrivati a terra si sono affollati alle biglietterie per capire come fare o per posticipare il viaggio tempo permettendo oppure su come ottenere il rimborso di un viaggio che non si è potuto fare.

