Non ce l'ha fatta l'uomo investito dall'autobus

TERMOLI. Purtroppo non c'è stata nemmeno la possibilità di trasferire in elisoccorso il 46enne originario di Napoli e residente a Guglionesi (non a Larino, come era stato riferito in precedenza), investito per cause accidentali nel primo pomeriggio davanti al Terminal bus da un pullman dell'Acapt.

Il 46enne che lavorava a Termoli sarebbe inciampato mentre sopraggiungeva l'autobus ed è stato travolto. Lesioni troppo gravi quelle subite, il 46enne trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo dal 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, è deceduto in ambulanza poco dopo, quando era stato allertato l'elisoccorso dall'Abruzzo.