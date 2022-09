Dolore e sgomento per la scomparsa di Gianni

COMUNITA' IN LUTTO ven 16 settembre 2022

GUGLIONESI. La notizia è straziante. Da togliere il fiato. Da gelare il sangue nelle vene.

C’è un silenzio surreale a Guglionesi.

La notizia della scomparsa di Gianni si è estesa a macchia d’olio, lasciando interdetti tutti. Adulti e ragazzi. Perché Gianni era ben voluto da tutti.

Era un compagno. Anzi, come diceva lui “Cumpagn mì”. Dal suo arrivo a Guglionesi, si era subito fatto voler bene.

L’amico di tutti e l’amante degli animali, specialmente dei cani. Lo vedevi passeggiare con a guinzaglio i suoi fidati amici a 4 zampe.

La drammatica notizia si rincorre sui social, dove tutti lo ricordano con aneddoti e belle parole.

«”Era un bravo ragazzo. gentile e lavoratore”. “Riposa in pace”. “Mio Dio accogli questa cara persona”. “Compagno mio ti porterò sempre nel mio cuore”. “R.I.P. cumpagn mi come mi chiamavi ogni qualvolta ci incontravamo, ti accolgano tutti gli angeli in cielo, ciao”. “Ma quanto mi dispiace....

Non c’era una volta che non ci incontravamo e mi dicevi.... aaaah bio' tutto appost ....

Non te lo meritavi Già”. “La vita è davvero appesa a un filo, ed è ingiusta. È ingiusto morire così”».

È un susseguirsi di messaggi come questi quelli che si leggono sui profili di chi lo ha conosciuto, vissuto e voluto bene.

È un dolore troppo grande. Una comunità in lutto, incredula, che si stringe attorno alla famiglia, a papà Gennaro, a mamma Laura e alla sorella Anna.

La salma è stata ricomposta presso l'ospedale San Timoteo ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria che disporrebbe l'autopsia.