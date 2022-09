Gli incendi non finiscono mai, nuovi roghi a Porticone e Rio Vivo

TERMOLI. Non termina l'impegno dei Vigili del Fuoco nel territorio di Termoli. Ben tre le chiamate in serata.

La prima per la Statale Bifernina, al cosiddetto Ponte dello Sceriffo mentre le altre due per gli incendi che sono divampati anche a Termoli, in località Porticone ancora una volta a Rio Vivo.