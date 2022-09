Allerta meteo della Protezione civile: uscire di casa se strettamente necessario

Il maltempo a Termoli

TERMOLI. Anche l'amministrazione comunale di Termoli invita la popolazione a uscire di casa solo se strettamente necessario, a causa delle condizioni meteo.

«Viste le condizioni meteorologiche in crescente peggioramento e che stanno creando numerose criticità sul territorio comunale, si invita la popolazione ad uscire solo se strettamente necessario e nel caso prestare la massima attenzione.

Gli operai comunali, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono operativi per le necessarie messe in sicurezza e per prestare assistenza alla popolazione».

Vento forte anche nella zona Frentana. Non si registrano al momento particolati disagi anche se diverse amministrazioni in primis quella di Ururi raccomandano alla popolazione di fare attenzione soprattutto agli alberi. Infatti, proprio sulla provinciale che collega Ururi a Serracapriola un albero per il forte vento ha invaso la carreggiata. L’intervento di una squadra di operai ha permesso di liberare la strada

L'amministrazione comunale di Casacalenda informa che oggi e domani, tutto il territorio regionale è interessato da forti raffiche di vento e possibili temporali di variabile intensità. Si invitano i cittadini alla prudenza e si consiglia di parcheggiare correttamente, lontano dagli alberi e dalle case con tetti e tettoie vecchi.

A Termoli, dove la temperatura si è più che dimezzata, volati cassonetti, impalcature e ai cantieri navali i tendoni e le strutture in legno e ferro sono stati sradicati come fuscelli, le onde superano le dighe foranee del porto.

